Fiumicino, il Museo del Saxofono riconosciuto come museo regionale –

“Siamo felici che il nostro Museo del Saxofono, unico nel suo genere, sia stato accreditato come museo regionale e faccia parte a pieno titolo dell’Organizzazione museale regionale (OMR). Abbiamo fortemente creduto in questo progetto, nato dalla passione del Maestro Attilio Berni che con i suoi collaboratori sta svolgendo un ottimo lavoro diffondendo la conoscenza del saxofono grazie ad iniziative di altissimo livello culturale. E nato grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che ha reperito e messo a disposizione i locali dentro cui è stato possibile allestire il museo coni suoi preziosi strumenti e reperti storici. Purtroppo la pandemia ha impedito che la stagione si svolgesse regolarmente, come è successo a tutte le altre strutture museali e culturali del Paese, ma questo non ha rappresentato uno stop totale. Tant’è che il museo è diventato visitabile online, ad esempio, e che il lavoro svolto è stato riconosciuto anche dalla Regione. Adesso gli appuntamenti riprenderanno, il prossimo 8 maggio e questo è un piccolo segnale di speranza per il mondo della cultura e per la nostra città in particolare. Per informazioni sulle attività del museo: https://www.museodelsaxofono.com/.”

Lo rende noto dal proprio profilo Facebook il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino