Share Pin 1 Condivisioni

Il sindaco: “Preoccupante il balzo nei contagi che si registra oggi nei dati forniti dalla Asl Roma 3”

Coronavirus Fiumicino, Montino: “Balzo nei contagi, oggi 255 positivi” –

“E’ preoccupante il balzo nei contagi che si registra oggi nei dati forniti dalla Asl Rm 3: i casi sono saliti a 255, 41 in più rispetto a ieri”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Coronavirus Fiumicino, Montino: “Balzo nei contagi, oggi 255 positivi”

“Di questi – aggiunge – 132 sono donne e 123 uomini, con una età media di 42 anni. Il rapporto con la popolazione è di 0.31, il 60% dei casi si registra a Isola sacra e Fiumicino, seguite da Fregene (7%), Focene e Parco Leonardo (entrambe al 6%)”.

“E’ più che mai importante – conclude – continuare a seguire tutte le indicazioni delle autorità sanitarie in materia di prevenzione da contagi”.

“Vi ricordo che da domani, 5 maggio 2021, con la collaborazione delle volontarie e dei volontari della Misericordia, riparte il servizio di somministrazione di tamponi per l’individuazione del Sars-Cov2 (coronavirus) nei centri di Piazzale Molinari (ex Mediterraneo) e di Palidoro”.

“Per la settimana in corso, il drive-in di Piazzale Mediterraneo, sarà aperto fino a sabato la mattina dalle 9 alle 13, mentre quello di Palidoro rimarrà aperto solo giovedì 6 maggio nello stesso orario. Ringrazio la Asl Rm 3 per la disponibilità alla riapertura dei due presidi, così importanti per il nostro territorio”.

(torna a baraondanews)