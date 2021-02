Coronavirus: festa con 200 giovani in montagna, sanzionati

Share Pin 1 Condivisioni

I Carabinieri hanno sanzionato 155 ragazzi, altri denunciati per aver rifiutato di fornire le proprie generalità

Party in un pub con 200 giovani scoperto a Selva di Val Gardena (BZ). I Carabinieri di Ortisei hanno trovato i giovani accalcati nel locale (che di norma può ospitare solo 80 persone) senza il minimo rispetto di distanze di sicurezza o norme di protezione individuale.

Sanzioni a 155 ragazzi per aver trasgredito le norme di contenimento del virus Covid-19, altri anche denunciati per aver rifiutato di fornire le proprie generalità o sanzionati per ubriachezza in pubblico e uno anche per aver opposto resistenza durante i controlli.

