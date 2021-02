Coronavirus: al via la prenotazione del vaccino per gli over 80

Share Pin 5 Condivisioni

Ci si potrà prenotare sul sito a partire dalle 12. Dall’8 febbraio la somministrazione

Partiranno oggi alle 12 le prenotazioni online per il vaccino anti covid-19 per gli over 80.

La prenotazione andrà effettuata online sul sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it e le somministrazioni dei vaccini partiranno da lunedì 8 febbraio.

Potranno prenotarsi tutti gli over 80, compresi coloro che compiranno gli anni nel corso del 2021.

Prenotando la prima dose verrà automaticamente prenotata anche la seconda dose.

Potranno prenotare anche i familiari. E’ sufficiente inserire il codice fiscale e selezionare il punto di somministrazione e la prima data utile disponibile. h

Settantadue ore prima dell’appuntamento verrà inviato un sms per ricordare data e luogo della somministrazione.

Dal primo febbraio sarà attiva l’assistenza telefonica alla prenotazione e per eventuali disdette (lun. – ven. dalle 7.30 alle 19.30 e sabato dalle 7.30 alle 13). Basterà chiamare lo 06.164.161.841

A disposizione per le persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza è a disposizione il numero verde 800.118.800. Il numero è attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

