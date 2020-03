Condividi Pin 0 Condivisioni

Sarebbero queste le nuove misure previste dal Dpcm su cui sta lavorando il governo e che potrebbe essere varato già stasera

Coronavirus, chiusura per Lombardia e undici province

Chiusura per Lombardia e 11 province. Questo quanto sarebbe scritto, come riporta adnkronos, nella bozza del Dpcm a cui lavora il governo e che potrebbe essere varato già stasera. Se così fosse si tratterebbe di una stretta molto forte che coinvolge la Lombardia e 11 province.

Tale disposizione dovrebbe andare in vigore già da domani.

Sarebbe quindi vietato l’ingresso e l’uscita dalla Lombardia e da 11 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. In queste zone saranno sospese tutte gli eventi e le gare sportive fatta eccezione per quelle a porte chiuse. Stessa sorte per cinema, bingo, discoteche, cerimonie religiose e funerali. Interdetti i concorsi e chiusi musei e luoghi di culto. I bar e i ristoranti potranno essere frequentati, come riporta sempre adnkronos, solo se potranno essere garantito il metro di distanza.

