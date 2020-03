Coronavirus, 233 morti in Italia, i guariti 589

Condividi Pin 0 Condivisioni

Per quanto riguarda i malati in terapia intensiva, i pazienti sono 567, 105 in più rispetto a ieri

“In totale i guariti sono 589, 66 in più rispetto a ieri. I deceduti oggi sono 36: 19 in Lombardia, 11 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 1 in Veneto, 1 in Liguria, 1 in Puglia”. Sono le parole del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli.

I positivi sono 5061, con un incremento di 1145: “Oggi in Lombardia si sono aggiunti 300 casi positivi che nei giorni scorsi non erano stati conteggiati sul laboratorio di Brescia”. Il totale dei decessi in Italia è 233. (I DATI)



Di questi 359 sono in Lombardia, regione in cui si registra un incremento in un giorno di 50 casi. Sono invece 2.651 i malati con sintomi ricoverati e 1.843 quelli in isolamento domiciliare.