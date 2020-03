Agricoltura, la Cia di Roma invita ad acquistare prodotti locali

Condividi Pin 0 Condivisioni

” Sosteniamo le imprese del settore agroalimentare del territorio, evitiamo che si arrivi a licenziamenti o chiusure”

L’allarme arriva dalla Cia di Roma, la Confederazione agricoltori italiani , che attraverso il presidente provinciale Riccardo Milozzi si stringe intorno a chi , in questo momento, soffre pesantemente l’effetto Coronavirus.

Ortaggi, frutta, latte e aziende zootecniche , sono tanti i comparti in forte apprensione, gravati da spese enormi e da incassi pari a zero. Da Velletri a Tolfa, la provincia di Roma è in ginocchio, da un paio di settimane sono calati gli introiti, non più sufficienti per tenere in piedi un settore che versa in condizioni precarie. ”

Ci rivolgiamo agli utenti, li invitiamo ad acquistare prodotti dei nostri territori per scongiurare la perdita di posti di lavoro in quello che è un settore minato da tanti problemi – afferma Minozzi della Cia di Roma – . Purtroppo in questi giorni ho ascoltato i produttori del territorio, da Cerveteri, Fiumicino e altre zone dove persiste una forte e crescente crisi di incassi.

Gli agricoltori, adesso, possono risollevarsi se compriamo da loro, e se saranno assunte misure urgenti attraverso sgravi fiscali e contribuitivi – continua Milozzi – le aziende della provincia di Roma rappresentano una voce importante nell’economia di molte località a vocazione agricola, non possiamo lasciare soli migliaia di imprenditori agricoli che si sacrificano per portarci nelle tavole prodotti sani e di qualità”