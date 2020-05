Condividi Pin 0 Condivisioni

I consiglieri Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando insieme a Giuseppe Grando e ai “volontari per Ladispoli” consegnano oltre un quintale di pane alle famiglie di Cerveteri

Coronavirus Cerveteri, il volontariato non si ferma –

Coronavirus Cerveteri, il volontariato non si ferma

Proseguono le donazioni da parte dei tanti cittadini del territorio per aiutare e sostenere tutte le famiglie che a causa dell’emergenza coronavirus non hanno più un’entrata fissa.

Con oltre due mesi di chiusura forzata delle attività commerciali, la richiesta di cassa integrazione per numerosi dipendenti, sono numerose le famiglie che si sono rivolte alle associazioni presenti sul territorio per mettere insieme il pranzo con la cena.

E sono tanti i commercianti, i cittadini, che si sono rimboccati le maniche per far sì che sulla tavola di ogni famiglia non mancasse nulla.

Tra le associazioni di volontariato che hanno contribuito a rendere meno amaro questo periodo c’è anche “Volontari per Ladispoli di cui fa parte anche Giuseppe Grando.

Ed è insieme a lui che i consiglieri comunali di Cerveteri, Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando, si sono rimboccati le maniche per portare solidarietà anche oltre i confini della città etrusca e di quella balneare.

Ed è sempre insieme che nei giorni scorsi, grazie alla gentilezza dell’amico Andrea Lupi, hanno consegnato oltre un quintale di pane fresco alle famiglie di Cerveteri e Ladispoli.