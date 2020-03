Condividi Pin 66 Condivisioni

I sanitari sono arrivati stamattina in uno stabile nella zona del viadotto Attico Tabacchi

Coronavirus, caso sospetto a Ostia

Coronavirus, caso sospetto a Ostia – Sospetto caso di coronavirus a Ostia. I sanitari in tuta sterile e mascherina sono arrivati stamattina in uno stabile nella zona del viadotto Attico Tabacchi sul litorale romano per prelevare una persona che potrebbe aver contratto il Covid-19. In attesa dell’esito dei test, le persone presenti nello stabile – non è noto al momento se siano condomini o colleghi del sospetto – sono stati invitati a sottoporsi a 14 giorni di isolamento volontario, evitando di trascorrere la quarantena in casa con bambini, poiché non ci sono tamponi sifficienti per tutti né tantomeno è possibile portare tutti in un presidio. Il personale medico ha spiegato – accerchiato dai residenti in allarme – che se durante la durata dell’isolamento dovessero riscontrare sintomi dovranno contattare il medico di base.