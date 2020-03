Condividi Pin 206 Condivisioni

La coppia di Civitavecchia è in isolamento al San Paolo. Paziente di Santa Marinella in sorveglianza domiciliare

Coronavirus, 2 persone positive a Civitavecchia. Una a Santa Marinella – Secondo quanto affermato da Asl Roma 4 sono 161 le persone poste in sorveglianza domiciliare. Un caso positivo al Covid19, posto in sorveglianza domiciliare, è stato riscontrato a Santa Marinella. Positiva inoltre una coppia di Civitavecchia posta ora in isolamento.

Anche sulla base di quanto sta avvenendo si sta provvedendo ad attivare presso l’Ospedale di Civitavecchia un reparto per i pazienti affetti da Covid19 con 13 posti letto disponibili.