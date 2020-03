Condividi Pin 23 Condivisioni

I dati di oggi dell’emergenza Covid-19 in Italia forniti dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli

Coronavirus, Borrelli: “In Italia contagi in calo per il secondo giorno” – “Per il secondo giorno consecutivo registriamo in Italia un calo dei contagi al Covid-19”, così apre la sua consueta conferenza stampa giornaliera il Capo della Protezione Civile e Commissario all’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, per fare il punto sulla situazione, esponendo poi i seguenti dati:

Totale delle persone positive 63.919;

Le persone attualmente positive sono 50.418 (+3.780 rispetto alla giornata di ieri);

I guariti sono 7.423 (+408 rispetto alla giornata di ieri);

I decessi invece sono 6.078 (+602 rispetto alla giornata di ieri).