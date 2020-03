‘Educazione alla famiglia nelle scuole”, parte la petizione nel litorale a nord di Roma

Condividi Pin 3 Condivisioni

“Stiamo raccogliendo consensi per proporre ai Dirigenti Scolastici iniziative didattico culturali riguardo al tema della educazione alla famiglia”

“Tramite la petizione “EDUCAZIONE ALLA FAMIGLIA NELLE SCUOLE” via social network sul sito CHANGE.ORG, mirante ad aumentare la Comunicazione, la Comprensione e l’Amore nella Famiglia, stiamo raccogliendo consensi per proporre ai Dirigenti Scolastici del litorale nord di Roma ed entroterra iniziative didattico culturali riguardo al tema dell’educazione alla famiglia. Le iniziative vanno da conferenze, a cineforum, a componimenti con eventuali premiazioni, fino a rappresentazioni teatrali e spettacoli da reiterare eventualmente nelle piazze dei comuni. Il promotore è il prof. Francesco Romano, docente di Filosofia nei licei e proveniente dal Liceo Classico C. Eliano”.

https://www.change.org/p/dirigenti-scolastici-educazione-alla-famiglia-nelle-scuole