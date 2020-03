Condividi Pin 15 Condivisioni

Lo comunica il Comune. “Intervento necessario per riparazione al guasto della condotta tra Via Livorno e Via Bordighera”

Ladispoli, domani dalle 8 alle 13 sospensione erogazione idrica per riparazione guasto – Si avvisano i cittadini residenti nella zona centro in via Livorno/via Bordighera che, a causa di una ulteriore rottura della condotta idrica, nella serata si potranno verificare riduzioni di pressione nel flusso dell’acqua che riguarderanno prevalentemente i piani alti.

L’intervento di riparazione è previsto per domani mattina quando l’erogazione dell’acqua, in tale zona, verrà sospesa dalle ore 8.00 alle 13.00.

Ci scusiamo per il disagio causato da questa imprevedibile nuova rottura.