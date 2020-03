Cerveteri, Camassambiente: “I nostri operatori in prima linea”

Condividi Pin 45 Condivisioni

Gli Operatori del servizio di raccolta dei rifiuti sono in prima linea come altri lavoratori che in questo periodo di emergenza non possono fermarsi.

A differenza della maggioranza della popolazione che deve restare a casa, in questo difficile momento la categoria degli operatori della raccolta rifiuti e dello spazzamento stradale, servizi essenziali per la città, devono necessariamente stare per strada.

L’azienda sta fornendo il massimo livello di protezione disponibile a tutti gli operatori (dispositivi di protezione individuale, sanificazione luoghi comuni di lavoro e automezzi, ecc.) al fine di ridurre al massimo il rischio di contagio. Stiamo inoltre provvedendo quotidianamente alla sanificazione delle sedi stradali, con spazzamento meccanizzato ed impiego di acqua additivata con prodotto per la disinfezione. La vostra collaborazione.

In questo momento è molto importante la collaborazione di tutti i cittadini, per rendere più agevole e priva di problemi la raccolta dei rifiuti e per minimizzare il rischio di contagio per gli operatori.

Per questo motivo vi chiediamo di adottare i seguenti comportamenti:

RISPETTATE l’invito delle autorità a non uscire per strada se non per situazioni di necessità;

RIDUCETE al minimo la produzione di rifiuti;

FATE BENE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA di organico, imballaggi in plastica, contenitori in vetro e metallo, carta e cartone.

Mettete nel MATERIALE NON RICICLABILE mascherine, guanti e fazzoletti da naso ed utilizzate sempre un doppio sacco.

Utilizzate sempre e soltanto i mastelli per il conferimento dei rifiuti. Non lasciate buste e sacchi sfusi in giro;

RITIRATE I MASTELLI dopo la raccolta, non lasciateli per strada. Dopo la raccolta, sanificate il mastello con soluzione alcolica o comunque lavatelo e lavatevi le mani;

NON ABBANDONATE BUSTE DI RIFIUTI PER STRADA o nei cestini porta rifiuti.

Ricordiamo che è possibile chiarire ogni dubbio sulla differenziata, essere aggiornati su tutte le novità, comunicare con noi, attraverso gli strumenti on line: sito web del comune: https://www.comune.cerveteri.rm.it/immagini-della-home-page/cerveteri-chiama-a-raccolta/cerveteri-chiama-a-raccolta

App JUNKER, attiva a Cerveteri gratis su Google play e App store con portale web: https://differenziata.junkerapp.it/cerveteri

mail dedicata: [email protected]

Pagina facebook Cerveteri chiama a raccolta.