Coronavirus, Battilocchio: “Siamo in uno dei momenti più critici dal dopo guerra. E’ il momento della responsabilità”

“Siamo in uno dei momenti più critici dal dopo guerra. E’ il momento della responsabilità per tutti. Con i miei colleghi siamo in aula cercando di dare il nostro apporto alle azioni del governo. Bisogna pensare all’emergenza sanitaria guardando con attenzione all’emergenza economica. Ogni territorio deve fare sistema con le sue risorse migliori. Noto con piacere che questo sta avvenendo in tutto il comprensorio grazie alla lungimiranza degli amministratori che stanno come sempre dando il massimo. Nei prossimi giorni li contatterò per cercare di mettere ancora di più a sistema gli aiuti per la popolazione”.

Lo dichiara in una nota il deputato del territorio Alessandro Battilocchio