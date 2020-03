Ordini e consegne a domicilio. Prova gratis Baronda Food

Condividi Pin 1 Condivisioni

In un momento particolare e difficile per tutte le aziende Baraonda ha ideato la soluzione per aumentare e gestire ordini e consegne a domicilio.

Il sistema Baraonda Food è già operativo e si può facilmente capire il suo funzionamento con la demo gratuita presente su www.baraondafood.it.

La novità sta nel funzionamento estremamente intuitivo del sistema per ordinare online: senza il bisogno di scaricare nessuna app.

L’azienda crea facilmente il menù e attiva il carrello acquisti e comincia subito a ricevere ordini online direttamente dalle proprie pagine web e social: come facebook, instagram, google, tripadvisor.

Baraonda Food è un sistema innovativo per la gestione di ordini e prenotazioni con consegna a domicilio e la possibilità di realizzare i pagamenti tramite prepagata, paypal o direttamente alla consegna.

Un piccolo grande aiuto per tutti quei gestori che oggi stanno soffrendo in prima persona le misure imposte per contenere il rischio di contagio da COVID-19, e che hanno dovuto abbassare le saracinesche.

Ma è un aiuto anche per le famiglie per ordini e consegne a domicilio, con la possibilità di scegliere direttamente dalle pagine social delle proprie aziende di fiducia.

In più, Baraonda Food sfrutta tutta potenza dei Social Network, con la possibilità di realizzare campagne e promozioni mirate alla propria clientela ideale.

Per un contatto diretto è possibile contattare i numeri: 06.56569413 – 339.2074512 – 339.4086870

Ideato da Baraonda Studio