Sale il numero dei guariti, oggi 214

Coronavirus, aumentano i casi in Italia, 10 decessi oggi

Oggi in Italia si registrano ancora nuovi casi positivi. Sono 306, 82 in più di ieri le persone contagiate dal covid-19. Aumentano anche i guariti che sono 214, per un totale di 197.842.

Nelle ultime 24 ore si contano ancora 10 morti, ieri erano 9. Il Ministero della Salute ha appena diffuso i dati di oggi registrati in Italia.