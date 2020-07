Condividi Pin 4 Condivisioni

Il Vicesindaco e Assessore Cennerilli: ‘Il percorso non potrà avere un inizio immediato, ma noi, come territorio, servizio sociale e amministrazione ci stiamo attivando affinché questo avvenga il prima possibile”

Reddito di Cittadinanza, il comune di Cerveteri si prepara ad inserirli in un percorso lavorativo

A Cerveteri sono circa 600 le persone che hanno percepito il reddito di cittadinanza ed in questi giorni il Comune sta lavorando per tracciare un percorso per inserirli nel mondo de lavoro che possa attivarsi nel minor tempo possibile. I fattori burocratici e le normative, però, spesso tendono a rallentarne il corso.

“Il comune si è attivato grazie ad una piattaforma specifica che permette di creare una banca dati, dove sarà inserito l’elenco di tutti i cittadini percettori, realizzando opportunità di lavoro. Discorso avviato in collaborazione con il servizio sociale e l’ufficio di collocamento” – ha riferito il Vicesindaco e Assessore alle Politiche alla Persona, Francesca Cennerilli, che spiega come in questi giorni, insieme all’Assessorato alle Attività Produttive del territorio, il comune sta cercando di mettere in piedi percorsi formativi in modo tale da capire quale tessuto lavorativo può essere adatto e soprattutto disponibile per gli utenti.

“Purtroppo il percorso non può avere un inizio immediato, ma noi, come territorio, servizio sociale e amministrazione ci stiamo attivando affinché questo avvenga il prima possibile” ha concluso.