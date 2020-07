Condividi Pin 11 Condivisioni

Intervenute le squadre VF dell’Eur (11a), Ostiense (7a), la boschiva Fiumicino (28a) e quella di Cerveteri (26a2), Dos 5, una botte (ab12) ed il supporto aereo del Drago 57. In aiuto anche un elicottero della Regione Lazio

Maxi incendio di sterpaglie minaccia le abitazioni: sul posto i Vigili del Fuoco

Vasto incendio di sterpaglie si è sviluppato su più fronti a Roma, coinvolgendo il tratto di via Degrenè, di via Caduti della Resistenza, anche via Salvatore Lorizzo, via Caduti Guerra di Liberazione e via Stame.

Sul posto intervenuti alle ore 14 circa di oggi numerose squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma in collaborazione con le squadre VF dell’Eur (11a), Ostiense (7a), la boschiva Fiumicino (28a) e quella di Cerveteri (26a2), Dos 5, una botte (ab12) ed il supporto aereo del Drago 57. Intervenuto anche un altro elicottero della Regione Lazio.

Fortunatamente nessuna abitazione è rimasta coinvolta e neanche evacuata.