Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci

Coronavirus, attenzione alle fake news. Pascucci: “A Cerveteri scuole aperte”

Coronavirus, attenzione alle fake news. Pascucci: “A Cerveteri scuole aperte” – Sta circolando in queste ore una notizia totalmente falsa circa la chiusura delle scuole in tutta Italia. Non è vero.Tutti gli uffici pubblici e le scuole di ogni ordine e grado sono regolarmente aperte. Ad oggi, nella nostra città non vi è nessun caso di contagio, né presenza di persone provenienti dalle zone a rischio. Sul tema, questa mattina insieme al funzionario di Protezione Civile Renato Bisegni sono stato in Città Metropolitana a incontrare la Sindaca Metropolitana, i sindaci della Città Metropolitana e il Prefetto per fare il punto.Nel Lazio e dunque a Cerveteri, non ci sono restrizioni. È comunque necessario continuare a rispettare le norme igieniche suggerire dal Ministero. In serata uscirà una nuova ordinanza governativa che farà maggiore chiarezza sull’emergenza. Qualunque informazione che non giunga da me o dai canali ufficiali, è da ritenersi falsa.Attenzione: in caso di sospetti rivolgersi al medico di base che è in grado di ottemperare a tutti i protocolli previsti. Non recatevi presso gli ambulatori o presso i pronto soccorsi.