Coronavirus, all’aeroporto di Fiumicino e Ciampino individuati 17 positivi asintomatici

Dall’inizio dell’attività individuati 64 positivi asintomatici in aeroporto. Più della metà sono residenti fuori Regione

“Il report dell’attività negli aeroporti romani di ieri, 20 agosto: all’aeroporto di Fiumicino individuati 15 positivi e 2 all’aeroporto di Ciampino”.

A dirlo è l’unità di crisi covid-19 della Regione Lazio: “Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati sono stati 64 di cui più della metà residenti fuori regione. Per quanto riguarda i drive-in della Regione Lazio nella giornata di ieri sono stati eseguiti 2.739 test per il COVID-19: sono così ripartiti: Forlanini 180, Casal Bernocchi 268, San Giovanni 205, Santa Caterina delle Rose 196, Via degli Eucalipti 96, Campus Bio-Medico di Roma 207, Labaro 205, Santa Maria della Pietà 241, Istituto Zooprofilattico 101, Genzano di Roma 214, Anzio 50, Viterbo Belcolle 59, Rieti 48, Palombara Sabina 124, Colleferro 80, Latina 124, Frosinone 54, Bracciano 225 Civitavecchia 61”.

L’elenco completo dei drive in della Regione Lazio su: https://www.salutelazio.it/elenco-tamponi-drive-in.