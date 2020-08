Calcio, inizia la preparazione. ASD Città di Cerveteri, buona la prima!

Condividi Pin 10 Condivisioni

I calciatori ceretani si preparano al campionato di Eccellenza, sul campo si impegnano e seguono le indicazioni di Mister Stefano Di Chiara. “Atteggiamento da gara, sempre” è l’insegnamento del Mister agli atleti.

Cerveteri, calcio. Buona la prima. Sul campo dello Stadio Enrico Galli, ieri, la prima giornata di allenamenti per l’A.S.D. Città di Cerveteri.

Aria bollente e sole a picco, ma i giocatori danno comunque il massimo, tornando a rinfrescarsi all’ombra ogni qual volta il Mister lo concede.

«Atteggiamento da gara, sempre», Mister Stefano Di Chiara è categorico. Vuole preparare una bella stagione calcistica, ed è chiaro con i suoi atleti: «ricordatevi sempre che un campionato si vince o si perde per pochi centimetri. L’atteggiamento del calciatore fa la differenza in campo».

Presente in campo quasi tutta la nuova dirigenza della società, a cominciate dal Presidente Fabio Iurato. Al suo fianco, occhi attenti sui giocatori, tra gli altri, il Direttore generale Valerio Gnazi, il Team manager Antonio Mariani, il Responsabile organizzativo Gianfranco Serafini e il Responsabile di segreteria Renato Ceccarelli.

Non mancano neanche i supporters sugli spalti dello Stadio Galli, in via Settevene Palo Nuova. Evidente è, che la stagione che si appresta ad incominciare, Covid e restrizioni permettendo, regalerà forti emozioni ai tifosi ceretani.

Niente di meno, in Eccellenza il Città di Cerveteri incontrerà i cugini della U.S. Ladispoli Calcio. Ed è subito derby.

Stefano Di Chiara è da quest’anno il nuovo mister dell’Asd Città di Cerveteri, tornato a Cerveteri dopo qualche anno di assenza: era lui ad allenare il glorioso Cerveteri in serie C2 nel ’93 e, di nuovo lui, per un breve periodo, nel 2014, sempre nel campionato di Eccellenza.

«Quello che porteremo avanti – ha spiegato il Presidente Iurato – è un progetto importante. Cercheremo di fare il meglio e per farlo abbiamo scelto uno staff professionale. Siamo pronti per la stagione».

A lavoro anche per la formazione della nuova rosa. «Ho già sottoscritto 9 giocatori», ha proseguito Iurato, ora «ora stiamo vagliando altri calciatori».

La carriera di Mister Di Chiara

Stefano di Chiara, fratello di Alberto anche lui calciatore, è cresciuto nei primi anni ’70 come difensore nella giovanile della Lazio. Ha militato in serie A nella Lazio ed è successivamente passato in C1 alla Pistoiese. La sua prima vera esperienza in serie A è arrivata con la maglia del Cagliari nella stagione 1980-81. Ha indossato le maglie della Cremonese, del Lecce, del Messima in B, dello Spal, in C1, de L’Aquila. Ha allenato il Cerveteri della C2 nel 1993. Dopo L’anno dopo è stato al Latina, al Civitavecchia, al Chieti, al Siena, (per citarne alcuni). Per un breve periodo, nel 2014, è tornato a allenare il Cerveteri in Eccellenza.

«Ho allenato in un momento triste Cerveteri, l’ultimo anno di C2. Con una società allo sbando abbiamo raggiunto la salvezza, non me la potrò dimenticare. Ora mi ritrovo di nuovo qui, chiamato dal nuovo presidente, che ringrazio per la fiducia e la stima reciproca. A Cerveteri sono unito da sentimenti che lasciano il segno».

Altri articoli di Baraonda su A.S.D. Città di Cerveteri.