La richiesta può essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio del Comune di Santa Marinella

Coronavirus: al via l’erogazione dei buoni spesa a Santa Marinella –

Trentamila euro per i buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza covid.

Il comune di Santa Marinella torna a pubblicare un nuovo bando per l’erogazione dei buoni.

Il contributo è riservato ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovino in uno stato di disagio socio-economico a causa dell’emergenza Covid-19 e che continuano ad avere difficoltà nel soddisfare le primarie esigenze di vita visto il perdurare dell’emergenza sanitaria.

Non potranno usufruire dei buoni spesa

Invalidi totali con diritto all’indennità di accompagno

Percettori di pensione a qualsiasi titolo percepita superiore a 650 euro

Percettori di reddito di cittadinanza di importo mensile superiore a 650 euro

Percettori di NASPI, cassa integrazione o altra forma assistenziale attivata nel corso del 2021 e ancora fruita di importo mensile superiore a 650 euro

Cittadini in possesso di patrimonio mobiliare (intestato a componenti maggiorenni del nucleo familiare) che alla data del 30 giugno 2021 non deve essere superiore a 6mila euro. Qualora tale valore sia più alto nell’attestazione ISEE in corso di validità, sarà cura del richiedente dimostrare che, alla data del 30 giugno 2021, tale cifra non era più nella disponibilità della famiglia

Coloro che hanno beneficiato, nel primo semestre dell’anno 2021, di contributo economico – erogato con fondi comunali o distrettuali su valutazione del servizio sociale – di importo pari o superiore a 2mila euro.

Coloro che presentano un’attestazione ISEE ordinario, in corso di validità, di importo superiore a 16mila euro. Nel rispetto delle normative vigenti verrà preso in considerazione anche un ISEE corrente in corso di validità.

La domanda verrà rigettata qualora non vengano fornite le risposte a tutti i quesiti proposti nel modulo adottato e pubblicato sul sito del Comune. Non potranno essere

prese in considerazione domande redatte su diversa modulistica.

Alla domanda dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità. I cittadini non appartenenti all’Unione Europea dovranno allegare anche fotocopia di permesso soggiorno in corso di validità.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

Il contributo può essere richiesto da un componente del nucleo familiare. In caso di incapacità o inabilità, la domanda dovrà essere presentata dall’amministratore di sostegno o dal tutore (allegando, in tal caso, il decreto di nomina da parte del Giudice Tutelare).

Non potranno essere accettate più domande per lo stesso nucleo anche se presentate da componenti diversi. In caso di più domande, verranno automaticamente escluse le

successive alla prima.

La richiesta può essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio del Comune di Santa Marinella, utilizzando il modulo di domanda allegato con le seguenti modalità:

All’indirizzo pec: protocollosantamarinella©postecert.it (la presente casella di posta riceve anche normali email).

All’ufficio protocollo del Comune – sito in via Cicerone, 25 – aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Informazioni

Per avere informazioni sulla compilazione della domanda è possibile chiamare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri: 0766 5385519 – 0766 5385506 – 0766 5385518 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: [email protected]

E’ inoltre possibile contattare il Punto Unico di Accesso sito presso gli ambulatori ASL di Via Valdambrini n. 115 previo appuntamento telefonico al numero 0696669810 oppure al 3387287866

Entità economica dei contributi

Il contributo verrà proporzionato a seconda della composizione del nucleo familiare anagrafico nel rispetto delle seguenti ripartizioni:

€ 120,00 PER NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA 1 o 2 PERSONE

€ 240,00 PER NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA 3 o 4 PERSONE

€ 360,00 PER NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA 5 o PIU’ PERSONE

Modalità di assegnazione del contributo

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà, alla chiusura del presente avviso pubblico, a stilare graduatoria degli aventi diritto sulla base del seguente criterio di attribuzione punteggio:

Nuclei familiari con valore ISEE pari ad € 0,00 Punti 5

Nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 0,01 ed € 3.000,00 Punti 4

Nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 3.000,01 ed € 6.000,00 Punti 3

Nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 6.000,01 ed € 10.000,00 Punti 2

Nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 10.000,01 ed € 16.000,00 Punti 1

La graduatoria verrà soddisfatta fino ad esaurimento del fondo disponibile. In caso di parità di punteggio e qualora non vi siano fondi sufficienti, verrà data priorità alle famiglie con figli minori.

In caso di risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli ammessi al beneficio, si procederà a erogare agli aventi diritto nuovi contributi (della stessa entità di quelli già riconosciuti) fino all’esaurimento del fondo e nel rispetto dei punteggi ottenuti in graduatoria.

Il contributo verrà erogato, in un’unica soluzione, mediante accredito sulla TESSERA SANITARIA del richiedente e potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità:

prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;

prodotti alimentari a lunga conservazione ovvero freschi ovvero preparati da banco ovvero congelati/surgelati (escluse bevande alcoliche e superalcoliche);

prodotti per l’igiene personale e per l’igiene degli ambienti domestici (esclusi cosmetici e generi di maquillage).

La tessera sanitaria potrà essere utilizzata immediatamente come una carta di credito presso gli esercenti aderenti al circuito “Day Welfare” di cui verrà pubblicato elenco sul sito istituzionale del Comune.