Chi non rispecchia le norme del decreto sarà segnalato alle Forze dell’Ordine, ma i cittadini non sono tutti d’accordo

Coronavirus, a Roma nasce un sistema per segnalare assembramenti. Ma è subito protesta

A Roma è nato un nuovo sistema dove poter segnalare alle Autorità competenti la presenza di assembramenti di persone che passeggiano allegramente o che sedute sulla panchina chiacchierano o che giocano a basket in un campetto della zona. Da ora in poi, chi non rispecchia le norme del decreto, ovvero di rimanere a casa od esclusivamente per necessità, per lavoro o per motivi di salute, saranno segnalate alle forze dell’ordine.

Come? Attraverso il Sistema Unico di Segnalazione (SUS), attivo sul portale istituzionale di Roma Capitale. Un’iniziativa che potrebbe mettere in riga tutti quei furbetti che continuano ad uscire, non avendo cura e rispetto in primis per se stessi e poi per tutti gli altri che, invece, trascorrono la quarantena all’interno delle proprie abitazioni.

Un servizio che in molti hanno apprezzato e che altri invece non riescono a tollerare. Difatti sui social nelle ultime ore è scoppiata una vera e propria protesta. In pratica, secondo alcuni, il nuovo sistema porterebbe al confronto continuo, mettendo i cittadini gli uni contro gli altri. Oltre all’indignazione, alcuni nutrono proprio il loro disappunto in quanto in un momento così delicato sarebbe più indicato agire diversamente.