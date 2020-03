Condividi Pin 1 Condivisioni

”Momento triste e delicato, rimaniamo a casa perché in ballo c’è il nostro domani”

Il Borgo San Martino tra speranza e futuro ai tempi del Coronavirus

I giovani calciatori del Borgo San Martino invita tutti a rimanere a casa. La formazione juniore provinciale viaggia nelle posizioni alte, superando ogni rosea aspettativa essendo al primo anno nella categoria.

Lo stop al campionato però non ha demoralizzato i ragazzi del presidente Andrea Lupi che è in stretto contatto con i giocatori. “Siamo consapevoli che rimanere a casa è un buon preludio per essere in campo presto. E io come i miei compagni non vediamo l’ora di tornare a calciare un pallone per trascinare più in alto possibile il Borgo San Martino”.

A seguire un altro ragazzo, il capitano Emanuele Calabresi: “Per noi così giovani è un periodo storico della vita molto difficile che ci ricorderemo per sempre. Non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo tutelare la vita prima di tutto. Poi penseremo al calcio, certo prima del blocco eravamo in salute, lanciati verso le posizioni alte. Mi alleno da casa e rimango in contatto con i compagni di squadra con i quali il rapporto è sempre più forte”.