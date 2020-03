Condividi Pin 0 Condivisioni

Covid-19, Azzolina: ”Scuole chiuse oltre il 3 aprile”

Scuola prorogata oltre il 3 aprile, ovvero fin quando tutta la situazione subirà un drastico miglioramento. E’ ciò che ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a fronte di quanto sta accadendo in questi giorni in Italia.

Il coronavirus sta colpendo sempre più persone, distruggendo anche molte di queste vite. Perciò si tornerà a scuola solo ed esclusivamente quando la situazione sarà messa in totale sicurezza. Nel frattempo proseguono le lezioni a distanza.

Per quanto riguarda invece il prolungamento dei corsi in estate, a luglio o in agosto, Azzolina ha dichiarato in una recente intervista al programma Rai ‘La vita in diretta’, che non sarà necessario prorogarle.

Invece, gli studenti che saranno rimandati, potranno recuperare gli apprendimenti.