Coronavirus, a Fiumicino la situazione rimane invariata

I contagi e gli isolamenti rimangono stabili, ma Montino avverte: “Non abbassate la guardia”

“I dati che mi ha da poco fornito la Asl Rm3 sul numero di contagi da coronavirus nel territorio comunale di Fiumicino descrivono una situazione invariata rispetto a ieri: sono sempre 29 i positivi e 32 le persone in sorveglianza attiva”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Colgo l’occasione – aggiunge – per ribadire ancora una volta a tutti di seguire dettagliatamente le indicazioni sanitarie per prevenire i contagi: frequente igienizzazione delle mani, uso della mascherine al chiuso e all’aperto, distanziamento fra persone, spostamenti solo se necessari. Si tratta di indicazioni fondamentali per cercare di mantenere basso o nullo il numero di contagiati da Covid-19 nel nostro Comune”.