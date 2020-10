A Fiumicino partono i lavori del plateatico del mercato. Montino: “Cambierà il volto della città”

Share Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco inaugura il cantiere: i lavori serviranno per rimodulare la strutturata del mercato

È stato inaugurato oggi il cantiere per i lavori di realizzazione del nuovo plateatico del mercato di via Foce Micina, del parcheggio di scambio e del parcheggio per i bus presso la grande rotatoria che si trova tra via Foce Micina e via Coccia di Morto.

All’evento erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia e l’assessore alle Attività produttive Flavia Calciolari.

“Non è un’opera fine a se stessa – spiega il sindaco Montino – ma si tratta di tante cose messe insieme. Questi lavori infatti prevedono il rinnovo totale della porta d’ingresso della Città. Qui sarà realizzato: un nuovo spazio che ospiterà i circa 150 banchi del mercato del sabato, liberando via Foce Micina; un parcheggio con circa 500 posti auto; un nodo di interscambio con nuovi capolinea degli autobus e stazioni di bike sharing. Sarà un luogo dove i cittadini e i lavoratori potranno lasciare l’auto e prendere autobus di linea e trasporto pubblico locale in direzione dell’aeroporto con navette ogni 15 minuti, delle stazioni ferroviarie o direttamente verso Roma. Sarà anche realizzato insieme ad Aeroporti di Roma un altro tratto di pista ciclabile che da questo luogo porterà direttamente alla stazione ferroviaria dell’aeroporto al Terminal 3. Faremo in aggiunta tre servizi di supporto: due servizi igienici per le persone che lasceranno le auto o frequenteranno il mercato e un’area verde, area ristoro e area giochi per bambini”.

“Lavoreremo successivamente – conclude -, con un progetto ad hoc, anche per posizionare un elemento simbolico sulla grande rotatoria di Coccia di morto che sia di grande impatto”.

“Lo spostamento del mercato – aggiunge l’assessore Caroccia – era molto atteso dai residenti di questa strada che spesso rimanevano imprigionati nelle proprie abitazioni nelle ore di mercato. È un lavoro importante anche perché andiamo a bonificare una vasta area di questo quadrante della Città, dove realizzeremo circa 500 posti auto e un parcheggio di interscambio che favorirà l’uso di mezzi alternativi, nel rispetto dell’ambiente. In prossimità dei capolinea saranno posizionate anche macchine di riciclo di plastica e vetro che in cambio daranno ai cittadini biglietti per l’autobus o il treno. Con Adr abbiamo anche concordato la continuazione della pista ciclabile fino all’aeroporto. I lavori dureranno circa 8 mesi, ma ci auguriamo di finire prima”.