Il sindaco Esterino Montino: “Invito i cittadini a prestare la massima attenzione nel seguire le prescrizioni sanitarie”

Coronavirus, a Fiumicino 33 positivi e 14 in sorveglianza attiva –

“Risale di due unità il numero di persone positive al coronavirus nel nostro territorio. Secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3 oggi si contano 33 positivi e 14 persone in sorveglianza attiva”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Questi dati – spiega – in linea con il trend nazionale e regionale, registrano una lieve inflessione in salita del numero di contagi da Covid-19. Invito pertanto tutti i cittadini e le cittadine di Fiumicino a prestare la massima attenzione nel seguire scrupolosamente le prescrizioni sanitarie sulla prevenzione e le direttive indicate nell’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio Conte”.