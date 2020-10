Share Pin 1 Condivisioni

Volontari ancora a lavoro con la consegna di pacchi alimentari anche agli utenti in isolamento

Covid Ladispoli, non si ferma l’attività di Prociv e Croce Rossa –

Dalla chiusura totale del Paese di marzo non si è mai fermata l’attività del Centro Operativo Comunale (Coc) e dei volontari di Protezione civile e Croce Rossa.

Nella fase del lockdown totale sono state oltre 3mila le chiamate ricevute dalla centrale operativa della Protezione civile e 2mila gli interventi a domicilio effettuati.

Numeri che per fortuna sono notevolmente scesi, se non quasi del tutto azzerati durante il periodo estivo, anche se il telefono non ha mai smesso di squillare.

Ora, con il numero di positivi e di utenti in isolamento domiciliare in aumento, anche le chiamate sono aumentate. Nella maggior parte dei casi si tratta di richieste di informazioni.

Ma tra loro c’è anche chi ha bisogno della consegna a domicilio di generi alimentari. Chiamate che vengono successivamente smistate dai volontari della Protezione civile alla Croce Rossa Italiana, adibita alla consegna dei pacchi anche a chi è risultato positivo al covid.