La pandemia da Coronavirus in Italia fa registrare, oggi, 21 morti e 182 nuovi casi. Il totale dei decessi arriva a 34.788 dall’inizio dell’emergenza e 240.760 sono le persone che hanno contratto il virus. Ieri l’incremento era stato di 142 nuovi casi. Mentre sono 469 le persone guarite nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 190.717 dall’inizio dell’emergenza.