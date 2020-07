Condividi Pin 4 Condivisioni

Grande risultato per il “fischietto” ladispolano dopo 3 stagioni in D

Ladispoli, l’arbitro Andrea Ancora promosso in serie C

Per la prima volta Ladispoli avrà un suo concittadino arbitro in serie C. Andrea Ancora, nato e cresciuto nella città tirrenica, dalla prossima stagione sarà uno dei fischietti in quello che è il terzo campionato per importanza.

Dopo 3 stagioni in serie D è arrivata la meritata promozione, scaturita da una classifica in cui si è piazzato tra i primi venti. La giacchetta di Ladispoli, dunque, sarà di scena da settembre in stadi come Bari, Terni, Catania etc motivo per lui di grande soddisfazione visto che ha tutti i requisiti per poter approdare in serie A.

Per la città di Ladispoli, nota per risultati sportivi importanti, è sicuramente un vanto avere un arbitro nell’orbita nazionale del calcio. Ancora che nella vita è un dipendente in un’azienda di Ladispoli, non ha mai nascosto le sue ambizioni : quelle di arrivare nel massimo campionato di calcio.