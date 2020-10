Share Pin 0 Condivisioni

Cinque di quelli della città balneare sono legati alla Rsa Gonzaga. Nella Asl Roma 4 sono 109 i casi di oggi

Coronavirus: 16 casi a Ladispoli e a Cerveteri, un morto ad Anguillara –

Ancora 16 positivi nella città balneare di Ladispoli. Di questi 5 sono legati alla Rsa Gonzaga dove nei giorni scorsi si è verificato un focolaio tra gli ospiti e gli operatori. Guarite 2 persone.

Dei 16 casi di oggi, 13 sono sintomatici ma tutti in isolamento domiciliare. In totale, a Ladispoli, sono 253 i casi di positività al covid – 19.

Sedici casi anche nella vicina città di Cerveteri con 11 sintomatici. Anche in questo caso tutti in isolamento domiciliare. Guarite 4 persone, per un totale di 124 casi.

Sempre nella giornata di oggi si è verificato un decesso. Si tratta di un anziano di 91 anni residente ad Anguillara.

I DATI DELLA ASL ROMA 4 DEL 28 OTTOBRE 2020

14 a Civitavecchia di cui 11 sintomatici

3 a Mazzano di cui due sintomatici

6 a Fiano di cui tre sintomatici

5 a Formello di cui tre sintomatici

16 a Ladispoli di cui 13 sintomatici e 5 legati alla RSA Gonzaga

1 a Torrita Tiberina sintomatico

1 a Rignano

8 a Campagnano di cui sei sintomatici

2 a Morlupo

2 a Riano sintomatici

3 a Sacrofano di cui uno sintomatico

3 a Ponzano di cui due sintomatici

1 a Sant’Oreste sintomatico

1 a Castelnuovo sintomatico

2 a Capena sintomatici

9 ad Anguillara di cui quattro sintomatici

1 a Filacciano

2 a Manziana sintomatici

9 a Bracciano di cui sette sintomatici

1 ad Allumiere sintomatico

2 a Santa Marinella sintomatici

16 a Cerveteri di cui 11 sintomatici

È avvenuto un decesso si tratta di un uomo di 91 anni di Anguillara

Sono guarite 32 persone

1 a Trevignano

2 a Castelnuovo

4 a Cerveteri

10 a Civitavecchia

1 a Capena

1 a Rignano

2 ad Anguillara

1 a Tolfa

2 a Ladispoli

3 a Santa Marinella

2 a Bracciano

1 a Sacrofano

1 a Formello

1 a Fiano

Dall inizio dell’epidemia sono guarite 1365

persone e sono stati effettuati

47138 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 25 ottobre è 55121

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 12

Anguillara: 68

Bracciano: 71

Campagnano: 128

Canale monterano : 18

Capena: 30

Castelnuovo di Porto : 31

Cerveteri: 124

Civitavecchia: 134

Civitella San Paolo: 3

Fiano: 70

Filacciano: 1

Formello: 86

Ladispoli : 253

Magliano: 1

Manziana: 24

Mazzano : 19

Morlupo: 60

Ponzano: 7

Riano: 32

Rignano: 19

Sacrofano: 27

Sant’Oreste: 10

Santa Marinella: 45

Tolfa: 13

Torrita T : 2

Trevignano: 10

Si fa presente che nei comuni sotto indicati sono stati comunicati ulteriori positivi da laboratori esterni al territorio, già conteggiati nel totale di cui sopra: Bracciano, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Formello, Ladispoli, Manziana, Mazzano Romano, Sacrofano, Santa Marinella, Trevignano.

Per quanto riguarda invece il comune di Ladispoli ci sono stati spostamenti verso altro domicilio.

Si fa presente che un eventuale disallineamento può essere dato da molteplici fattori.