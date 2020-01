Condividi Pin 14 Condivisioni

Rallenta il contagio giornaliero. Pronto l’aereo per riportare in patria gli italiani che si trovano a Wuhan

Coronavirus, 132 morti, 6000 persone infettate

132 morti e oltre seimila persone infettate: questo è l’ultimo bilancio ufficiale del coronavirus cinese. Sembrano, però, rallentare i contagi giornalieri. I casi di infenzione hanno già superato quelli della Sars del 2002-2003.

Gli italiani a Wuhan sono pronti a rientrare in patria: è pronto, infatti, l’aereo. Il ministero della Salute, intanto, ha fatto sapere che tutti i casi sospetti in Italia si sono rivelati negativi ai test per il coronavirus