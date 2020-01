Passaggio ad ACEA, Ciampa (Insieme per Ladispoli): “Continuo la battaglia per salvaguardare gli interessi della città”

Condividi Pin 1 Condivisioni

Sul consiglio di ieri sera: “Mi sono astenuto sulla mozione per non dare adito a speculazioni”

Passaggio ad ACEA, Ciampa

“La seduta di Cosiglio Comunale aperto sulla situazione della Flavia Acque e i rapporti con Acea doveva essere, nella mia proposta, un momento nel quale trovare tutti insieme il modo di ottenere il massimo di benefici per i cittadini e per i dipendenti del servizio idrico di Ladispoli.

E’ diventata invece un’ arena dove fare propaganda e polemiche, rimpallarsi responsabilità e far passare in secondo piano i veri problemi. Mi sono astenuto sulla mozione per non dare adito a speculazioni: avrei preferito che ci fosse più chiarezza sulle future tariffe idriche e sulla sede degli uffici e del posto di lavoro dei dipendenti. Continuero la mia battaglia cercando di salvaguardare gli interessi primari della citta’ .

Con il rammarico purtroppo di veder togliere il servizio alla Flavia : ringrazio a nome dei cittadini tutti i dipendenti della Flavia Acque per l’ impegno e la professionalita’ che hanno dimostrato in tutti questi anni”.

Fabio Ciampa – Insieme per Ladispoli