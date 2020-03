Condividi Pin 52 Condivisioni

Trend in leggera crescita, ma numeri ancora contenuti

Coronavirus, 117 nuovi casi nel Lazio

Salute Lazio ha appena diramato i dati odierni. Il Lazio ancora tiene nonostante ci sia un aumento dei casi rispetto a ieri. Oggi sono 117, ieri erano 84. I numeri sono ancora contenuti. Di seguito i dettagli divisi per ASL:

Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi. 258 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Roma 2: 9 nuovi casi positivi. 35 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Operativo da oggi il laboratorio per il test del #covid19 all’Ospedale Sandro Pertini

Asl Roma 3: 3 nuovi casi positivi. 150 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Roma 4: 16 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 94 anni a Civitavecchia. 247 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Roma 5: 20 nuovi casi positivi. 1262 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva

Asl Roma 6: 17 nuovi casi positivi. 48 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Frosinone: 19 nuovi casi positivi. 32 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Deceduto uomo di 71 anni di Frosinone con preesistenti patologie. Operativo da oggi il laboratorio per il test del #covid19. Sospese le accettazioni alla RSA di Cassino in attesa indagine epidemiologica

Asl Latina: 8 nuovi casi positivi. 394 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Rieti: 5 nuovi casi positivi. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Asl Viterbo: 13 nuovi casi positivi. 262 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare