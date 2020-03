Condividi Pin 3 Condivisioni

Con ‘Lazio Doctor’ potrai comunicare i tuoi sintomi al tuo medico che potrà monitorare la situazione a distanze ed in sicurezza

Coronavirus, hai sintomi? Contatta il medico con una app – la nota della Regione Lazio:

L’applicazione permette di consultare informazioni utili legati all’emergenza COVID-19 e connettere i pazienti con operatori sanitari e numero verde 800118800.

L’applicazione contiene tutte le raccomandazioni e le iniziative regionali legate all’emergenza COVID-19, ed un questionario di autovalutazione. I dati inseriti dagli utenti nella app verranno rielaborati dal sistema, e saranno messi a disposizione degli operatori sanitari.



Nel caso di risposte indicative di rischio di contatto o malattia, l’utente verrà contattato per un approfondimento ed una televisita, e verrà inserito nel servizio di telesorveglianza. Tale servizio prevede la compilazione periodica da parte dei cittadini di un questionario sui sintomi e sulla temperatura corporea.

Per i pazienti positivi al COVID-19 , il sistema consentirà di attivare anche un servizio di telemonitoraggio, collegandosi ad alcuni semplici dispositivi che verranno consegnati al paziente al momento della diagnosi.

LAZIO DOCTOR per Covid non è un servizio di emergenza e non sostituisce il servizio del Numero Unico delle Emergenze (NUE) 112/118 che deve essere attivato da parte del cittadino in caso di emergenza sanitaria.

Questo servizio è dedicato a tutti gli assistiti nel territorio del Lazio e rappresenta uno strumento innovativo in più per garantire un’assistenza efficace alle persone a cui sarà riconosciuta l’esigenza, agli anziani, alle persone sole e ai pazienti affetti da patologie croniche.

Con questo servizio che sfrutta le potenzialità della telemedicina, sarà possibile ricevere assistenza anche a casa.

Per problemi legati all’istallazione dell’app scrivere all’indirizzo mail: advice@regione.lazio.it