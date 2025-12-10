Coppia dello spaccio: misura cautelare nei confronti di un 28enne di Anguillara

Riceviamo e pubblichiamo:

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Prosegue l’azione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bracciano che, nelle prime ore della mattinata, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia a carico di un uomo, 28enne di Anguillara Sabazia, gravemente indiziato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, in particolare hashish. L’indagato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico presso la propria dimora.

Il provvedimento cautelare segue a un’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha consentito di ricostruire numerose cessioni di sostanza illecita all’interno del Comune di Anguillara Sabazia. Il mercato illecito, si è ipotizzato, fosse costituito, oltre che dal citato indagato, anche da altri tre soggetti: nel complesso due uomini e due donne, due coppie, che sono state notate cedere diversi quantitativi di stupefacente ad acquirenti della zona, con i Carabinieri che nel corso di poco più di un mese sono riusciti a sequestrare più di un chilogrammo di hashish. Nel corso delle attività, inoltre, i militari della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un 61enne italiano ed un 27enne polacco.

Il risultato, frutto della costante attività di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri, segue di pochi giorni la recente esecuzione, proprio nel Comune che sorge sulle rive del Lago di Bracciano, di misure cautelari nei confronti di altre sei persone indagate per gli stessi reati ed è ulteriore testimonianza dell’attenzione posta dai militari al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Si comunica il tutto nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.