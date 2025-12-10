Cerveteri, scambiata Via della Circonvallazione per una discarica. Uno sporcaccione lascia sotto la rupe il suo vecchio frigorifero
A Cerveteri ci vorrebbero fototrappole dappertutto. Perché per gli sporcaccioni che imbrattano il territorio con i loro rifiuti non esistono santuari. Ogni posto è buono per buttare impunemente la loro immondizia, e lasciare la loro lurida firma.
Ci sono luoghi in cui questo rito barbaro è collettivo, come per esempio in alcuni punti della Settevene Palo. E altri dove il singolo solista imbratta per primo una zona pulita o appena ripulita.
Uno di questi poco edificanti esempi è accaduto ieri in una zona centrale le di Cerveteri. Nell’appena risistemata e ripulita Via della Circonvallazione. Un cittadino che non aveva voglia di portare il suo vecchio frigorifero nell’Isola Ecologica ha pensato bene di lasciarlo a bordo strada. Appena sotto la rupe. Probabilmente sicuro di non essere beccato da nessuno, e dell’assenza, in quel punto di fototrappole.
La foto che alleghiamo è diventata virale su Facebook. Quello che rattrista è che, ogni volta che un cittadino giustamente indignato segnala una di queste porcherie sui social, poi ci sia sempre qualcuno che li giustifica. Non si sa bene per quale motivo. O forse sì…