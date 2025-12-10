Cerveteri, scambiata Via della Circonvallazione per una discarica. Uno sporcaccione lascia sotto la rupe il suo vecchio frigorifero

A Cerveteri ci vorrebbero fototrappole dappertutto. Perché per gli sporcaccioni che imbrattano il territorio con i loro rifiuti non esistono santuari. Ogni posto è buono per buttare impunemente la loro immondizia, e lasciare la loro lurida firma.

Cerveteri, scambiata Via della Circonvallazione per una discarica. Uno sporcaccione lascia sotto la rupe il suo vecchio frigorifero

Ci sono luoghi in cui questo rito barbaro è collettivo, come per esempio in alcuni punti della Settevene Palo. E altri dove il singolo solista imbratta per primo una zona pulita o appena ripulita.

Uno di questi poco edificanti esempi è accaduto ieri in una zona centrale le di Cerveteri. Nell’appena risistemata e ripulita Via della Circonvallazione. Un cittadino che non aveva voglia di portare il suo vecchio frigorifero nell’Isola Ecologica ha pensato bene di lasciarlo a bordo strada. Appena sotto la rupe. Probabilmente sicuro di non essere beccato da nessuno, e dell’assenza, in quel punto di fototrappole.

La foto che alleghiamo è diventata virale su Facebook. Quello che rattrista è che, ogni volta che un cittadino giustamente indignato segnala una di queste porcherie sui social, poi ci sia sempre qualcuno che li giustifica. Non si sa bene per quale motivo. O forse sì…