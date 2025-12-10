Cerveteri, conferito al Presidente dell’Associazione Nautica Campo di Mare, Celso Valerio Caferri, il premio “Una Vita per lo Sport”

La “U.N.V.S. – Unione Nazionale Veterani dello Sport”, Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI, ha conferito il Premio “Una Vita per lo Sport” al Presidente dell’Associazione Nautica Campo di Mare, Celso Valerio Caferri. Che, da quasi sessant’anni, vive lo sport da protagonista. In campo e nei ruoli organizzativi e dirigenziali.

Per il premiato si tratta di un riconoscimento inatteso, che si aggiunge alla “Stella di bronzo al Merito Sportivo” già conferitagli dal CONI, e che è arrivato grazie alla segnalazione dell’Ente di Promozione Sportiva OPES.

Durante la cerimonia di consegna, Celso Caferri ha ripercorso i suoi quasi sessant’anni di vita sportiva. Dagli esordi sul campo, raccontati con autoironia (“… molto scarso!”), fino all’impegno a livello organizzativo e dirigenziale. Che ha segnato gran parte della sua esperienza.

A rendere ancora più significativa la premiazione è stata la presenza di numerose personalità del mondo sportivo, e di atleti vincitori di medaglie d’oro olimpiche e di titoli mondiali. Di fronte a loro, il neopremiato ha confessato di essersi sentito “molto, molto piccolo”. Con un atteggiamento di grande umiltà che ben riassume lo spirito con cui ha vissuto, e continua a vivere. Una vera e propria vita dedicata allo sport.