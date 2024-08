Tra gli arrestati 3, colti in flagranza di furto, sono stati trovati in possesso di spray al peperoncino

Controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie del Lazio durante la scorsa settimana: identificate 10.375 persone, 11 arrestate, 12 denunciate

10.375 persone identificate di cui 7.181 a Roma e provincia, 11 persone arrestate in ambito regionale di cui 10 in ambito provinciale, 12 persone denunciate in stato di libertà in ambito regionale, di cui 7 in ambito provinciale, 631 pattuglie impiegate in stazione di cui 429 impiegate in stazione nell’ambito provinciale, 7 contravvenzioni amministrative elevate (in ambito regionale) di cui 1 al Regolamento Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana che va dal 17 al 23 agosto 2024.

Particolare rilievo hanno assunto le operazioni ad “ALTO IMPATTO” nelle giornate del 20 e del 22 agosto 2024: i controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria nell’area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini. Sono stati rintracciati soggetti pericolosi e molesti, identificate persone di nazionalità extracomunitaria e individui dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, bonificate le aree di interesse dell’utenza, controllati esercizi pubblici commerciali: l’attività ha condotto all’identificazione di 493 persone, decine di bagagli controllati da parte della Polizia Ferroviaria, per un totale di 22 pattuglie impiegate in stazione.

Nella mattinata del 17 agosto il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale ha tratto in arresto 1 persona. In particolare gli agenti, in collaborazione con il personale della Questura di Latina – Commissariato di Fondi, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale applicando al reo, indagato per il reato di “violenza sessuale aggravata”, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel pomeriggio del 17 agosto gli agenti della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Roma Ostiense, durante il servizio di pattugliamento per la prevenzione dei reati in ambito ferroviario, hanno tratto in arresto un’ altra persona, colpita da un Ordine di Esecuzione Pena emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 8 luglio 2024.

Nello stesso pomeriggio del 17 agosto sempre il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, nel corso dei consueti servizi all’interno della stazione ferroviaria di Roma Termini finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, ha tratto in arresto 2 persone per il reato di “rapina aggravata” in quanto, in concorso tra loro, si impossessavano al fine di trarne ingiusto profitto di alcuni profumi di una nota marca commerciale, del valore complessivo di € 379,00 euro, in danno di un esercizio commerciale sito nell’area ferroviaria.

Nel pomeriggio del 19 agosto il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, nel corso dei consueti servizi finalizzati alla repressione dei reati nell’area della Stazione di Roma Termini e aree limitrofe, ha tratto in arresto 3 persone, responsabili del reato di “furto aggravato”, in concorso tra loro, di un bagaglio ai danni di un turista. Nel dettaglio, gli operanti notavano i tre soggetti che si aggiravano con fare sospetto in mezzo ai turisti all’interno della stazione ferroviaria di Roma Termini, cercando vittime alle quali rubare i bagagli. Gli operanti decidevano di seguirli e nelle vicinanze di Via Merulana, nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, notavano i tre correi introdursi all’interno di un esercizio commerciale ed asportare uno zaino di proprietà di un turista intento a mangiare. I tre soggetti venivano prontamente bloccati e tratti in arresto, durante i primi controlli uno dei fermati veniva trovato in possesso di una bomboletta di “spray al peperoncino”, posta sotto sequestro.

Nel pomeriggio del 21 agosto il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale ha tratto in arresto 1 persona per il reato di “furto aggravato” di un bagaglio, persona già sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. presso il Commissariato di P.S. Borgo in Roma.

Nelle prime ore del pomeriggio del 21 agosto altro personale della Squadra di P.G. Compartimentale ha tratto in arresto 1 persona per il reato di “furto aggravato” di un bagaglio, in pregiudizio di un turista straniero. In particolare il reo veniva notato dal personale dipendente aggirarsi con fare sospetto tra i numerosi viaggiatori presenti in testata binari dello scalo ferroviario di Roma Termini e, di lì a poco, impossessarsi repentinamente dell’oggetto in questione approfittando di un momento di distrazione del proprietario. A quel punto gli operanti bloccavano il soggetto e lo traevano in arresto. Giunti negli Uffici della Polfer lo stesso è stato deferito all’A.G. anche per false attestazioni a P.U. in quanto inizialmente si dichiarava minorenne, venendo smentito dagli accertamenti sanitari. La refurtiva veniva restituita integralmente all’avente diritto che in questi Uffici formalizzava la denuncia/querela.

Nel tardo pomeriggio del 21 agosto gli agenti della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina hanno sottoposto a fermo di P.G. 1 persona per il reato di “rapina e lesioni gravi” causate da un coltello. In particolare, al termine di un’attività investigativa finalizzata all’individuazione dell’autore del fatto reato, una rapina con conseguente accoltellamento della vittima, accaduta il 13 agosto, gli operatori Polfer hanno esaminato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza posizionati in prossimità del luogo ove era avvenuta l’aggressione. La vittima, dimessa dall’ospedale Policlinico Umberto I°, ha confermato quanto già dichiarato in precedenza e ha effettuato l’individuazione fotografica, riconoscendo senza ombra di dubbio l’autore dei reati, un soggetto, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, tutti reati recenti e molti dei quali commessi in aree limitrofe alla stazione di Roma Tiburtina.

Nel pomeriggio del 22 agosto il personale dipendente del Posto Polfer di Frosinone nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati all’interno dello scalo ferroviario di Anagni, ha tratto in arresto 1 persona. In particolare, l’attività espletata ed incentivata durante il periodo estivo ha portato all’individuazione di una persona sulla quale, in seguito agli accertamenti effettuati in banca dati, gravava una “revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo”, emesso dall’Autorità Giudiziaria, dovendo la persona espiare la pena di 10 mesi e 13 giorni in quanto responsabile del reato di “furto aggravato”. Al termine degli accertamenti di rito, la persona è stata associata presso la casa circondariale di Frosinone.

Nella mattinata del 23 agosto il personale del Settore Operativo di Roma Termini ha denunciato in stato di libertà 1 persona, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel particolare, gli agenti del Reparto hanno effettuato un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, unitamente a personale del Reparto Cinofili di Nettuno.

Durante il servizio, il cane antidroga “Odina”, condotto dagli agenti del Reparto Cinofili, percorrendo il binario 12 della stazione ferroviaria di Roma Termini veniva attratto da un ragazzo seduto su una panchina di marmo; una volta raggiunto, il cane segnalava in modo incontrovertibile l’uomo che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una busta di colore trasparente con all’interno 3 involucri di sostanza resinosa nascosta all’interno degli slip. Inoltre, la perquisizione presso la residenza del ragazzo ha permesso di rinvenire all’interno della camera da letto un bilancino di precisione e 2 coltelli intrisi di sostanza stupefacente per tagliare la sostanza. Alla luce di quanto accertato il soggetto veniva deferito in stato di libertà.

Nella giornata del 23 agosto gli agenti della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Fiumicino hanno rintracciato e deferito all’Autorità Giudiziaria 2 persone per il reato di furto aggravato in concorso.

242 persone identificate, questo è il bilancio dell’attività di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dei servizi rafforzati di un controllo “straordinario”, a bordo di convogli ferroviari nella tratta Roma Termini – Formia e viceversa, svolto nella giornata del 23 agosto 2024, promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria, nell’ambito dell’operazione “ALTO IMPATTO”. Il servizio disposto è mirato alla prevenzione ed alla repressione dei reati commessi a bordo treno nonché all’accurato controllo degli utenti del servizio ferroviario e dei loro bagagli.

Analoghi servizi continueranno anche nelle prossime settimane.