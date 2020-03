Condividi Pin 146 Condivisioni

Conte, “Saranno chiusi tutte le attività commerciali, tranne alimentari e farmacie”

Erano nell’aria misure più restrittive e sono state appena annunciate dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte:

“E’ il momento di compiere un passo in più, quello più importante e più duro. Per questo abbiamo deciso di chiudere, in tutto il paese, le attività commerciali. Rimarranno aperti gli alimentari e le farmacie. Le rinunce di 60 milioni di cittadini aiuteranno il paese ad uscire da questa crisi. Il mondo ci guarda, ci vede soffrire ma apprezza i nostri sforzi e il nostro rigore: saremo un esempio positivo per tutti. Si tratta di una grande sfida che riguarda la salute dei cittadini ma anche la tenuta della nostra economia, del nostro tessuto produttivo fatto di piccole e medie imprese.

Siamo parte di una medesima comunità, ogni individuo si sta giovando dei propri ed altrui sacrificio. Come direbbe Norbert Elias, una comunità di individui. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo”.

