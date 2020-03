Condividi Pin 50 Condivisioni

“Molti stanno chiudendo spontaneamente per tutelare la salute di dipendenti e clienti, molti si sono attrezzati per la vendita online e la consegna a domicilio”

Ladispoli, l’assessore Lazzeri: “Dai commercianti grande prova di maturità”

Ancora una volta i commercianti di Ladispoli hanno dato prova di grande maturità ed attaccamento alle sorti della Città di Ladispoli. Moltissimi sul Viale Italia, ed in altre zone commerciali di Ladispoli stanno chiudendo spontaneamente per tutelare la salute di dipendenti e clienti, moltissimi si sono attrezzati per la vendita on line e per le consegne a domicilio, il tutto in un’ottica di contenimento della diffusione del virus, senza dimenticare e lo voglio sottolineare che parliamo di partite iva, di imprenditori che garantiscono il lavoro a tanti nostri concittadini impegnando le proprie risorse, persone che se non lavorano lo stipendio non glielo riconosce nessuno. Stanno facendo un enorme sacrificio per il bene di tutti, per la salute delle fasce più delicate, stanno facendo un grande gesto di solidarietà. Grazie dal profondo del cuore, ve ne sono grata come assessore, ma soprattutto come cittadina di Ladispoli e come madre.

Francesca Lazzeri