Share Pin 57 Condivisioni

Stop per bar e ristoranti dalle 18. Misure valide fino al 24 novembre

Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha firmato nella notte il nuovo Dpcm con le nuove misure restrittive anti Covid. Nel nuovo Dpcm è stato confermato lo stop per bar e ristoranti alle 18. Le misure anti Covid più restrittive per cercare di ridurre l’ondata di contagi, a quanto si apprende, saranno valide fino al 24 novembre. Sarà il premier a illustrarle in giornata. (ADNKRONOS)

Il TESTO INTEGRALE DEL DPCM: STOP ANCHE A CINEMA, TEATRI E PALESTRE