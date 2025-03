Congresso di FdI a Cerveteri, Belardinelli: “Il mio gruppo sosterrà Alessandro Panizza”

“Auspico che anche Salvatore Orsomando ritiri la propria candidatura”

“Sabato prossimo, 15 marzo, anche a Cerveteri si terrà il congresso cittadino di Fratelli d’Italia. Tre i candidati a coordinatore comunale: la sottoscritta, Salvatore Orsomando e Alessandro Panizza. Fratelli d’Italia, primo partito del centrodestra, sul nostro territorio ha l’importante compito di fare da traino per creare una coalizione coesa, pronta a vincere le prossime elezioni comunali. In questo momento abbiamo il dovere di dimostrare unità e maturità politica”.

“La candidatura di Alessandro Panizza è stata per me motivo di riflessione e, dopo essermi confrontata con il mio gruppo, abbiamo deciso di ritirare la mia candidatura e di sostenerlo in questa competizione, ritenendo che l’esperienza debba essere utilizzata anche per favorire la crescita di nuove figure”.

Congresso di FdI a Cerveteri, Belardinelli

“Alessandro Panizza, infatti, rappresenta un’importante novità, un giovane di valore che può contribuire con entusiasmo e slancio ideale al rinnovamento del nostro Partito a Cerveteri. Auspico, pertanto, che anche Salvatore Orsomando decida di ritirare la sua candidatura e di sostenere, per le medesime ragioni, Alessandro Panizza, facendo sì che anche a Cerveteri si arrivi ad un congresso unitario. Se così non fosse, faccio un grande in bocca al lupo ad entrambi i candidati”.

“In ogni caso, dopo il congresso, a prescindere da chi sarà il coordinatore, si aprirà una fase nuova, in cui lavoreremo tutti insieme per costruire e rilanciare un Partito forte e coeso sul nostro territorio. Questo è l’impegno che ci siamo assunti tutti insieme con una semplice stretta di mano e che, sono certa, sarà rispettato da ognuno di noi”.

Così Anna Lisa Belardinelli in una nota stampa.