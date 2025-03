Il Città di Cerveteri cade e offre una prestazione negativa

Il DS Gnazi: “Chiediamo scusa ai tifosi, ma dovete starci vicino nel prossimo impegno di mercoledì”

Brutta sconfitta del Cerveteri, che cede per 6- 2 sul campo dell’Atletico Vescovio.

Partita, come dice il risultato, negativa, con un primo tempo opaco. Una sconfitta pesante, con il ds Gnazi che ha avuto parole di scusa verso i tifosi.

“Non siamo stati all’altezza, abbiamo offerto un brutto spettacolo, vi chiediamo scusa, ma stateci vicino”.

Mercoledì c’è il turno infrasettimanale, arriva al Galli l’ Ostia Antica, e sarà importante vincere. Occorrono tre punti per risalire dalle zona paludosa della classifica, quindi ci sarà bisogno del sostegno della tifoseria, ora come non mai importante per tornare alla vittoria dopo settimane di digiuno.