Consumi +0,5% a gennaio, ma restare cauti
Confcommercio, ripresa si consolida lentamente, Pil febbraio stimato a +1,3% –
La ripresa dell’economia italiana “si consolida lentamente”: è quanto afferma Congiuntura Confcommercio che stima per il Pil di febbraio un rialzo dell’1,3%.
In particolare, secondo Confcommercio, il 2025 si è chiuso meglio di quanto atteso dai previsori istituzionali, lasciando, inoltre, una favorevole eredità statistica al 2026.
“Le prime indicazioni riguardanti l’inizio di quest’anno appaiono incoraggianti, a cominciare da qualche spunto favorevole sulla fiducia di imprese e famiglie con riflessi positivi anche sulla produzione industriale e sulla propensione al consumo.
Pertanto, secondo le nostre stime, dopo una crescita congiunturale a gennaio (+0,3%), anche a febbraio si dovrebbe registrare una variazione positiva del Pil (0,2%) coerente con una variazione tendenziale finalmente al di sopra dell’1% (+1,3% su febbraio 2025).
A gennaio 2026 anche i consumi consolidano la tendenza al moderato recupero con un aumento dello 0,5% su base annua e dello 0,3% su dicembre. Tuttavia, osserva Confcommercio, “i segnali di miglioramento – che sembrano interessare non più solo i servizi ma anche i beni – non devono nascondere gli elementi di criticità ancora presenti che impongono una decisa cautela nel valutare le prospettive a breve della domanda”.