L’industria vista in moderata crescita nel 2026 dopo 3 anni in calo

Confindustria, ‘crescono 9 settori su 22. Bene farmaci e metalli, male auto e moda’ –

“Il numero di settori industriali in crescita è aumentato nel 2025, rispetto al 2024: sono saliti a 9, da 4”.

“Solo 3 settori manifatturieri (su 22) sono cresciuti sia nel 2024 che nel 2025, troppo pochi per una dinamica aggregata robusta”.

“12 settori hanno registrato cali in entrambi gli anni”. Lo evidenzia un focus del centro studi di Confindustria.

Dopo un 2025 che ha visto prima una fase di “fine caduta”, un “parziale e debole recupero”, per gli economisti di viale dell’Astronomia nell’industria “non siamo ancora arrivati a una netta inversione di tendenza”. Ma ci sono “prospettive migliori per il 2026”: si profila “una moderata crescita, tornando quindi al segno positivo dopo 3 anni negativi”, con “un parziale recupero dei livelli persi negli ultimi anni”.

Guardando ai singoli settori, “bene farmaci e metalli, male auto e moda”.