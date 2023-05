La nota stampa del movimento civico di maggioranza

Condoni a Campo di Mare, Governo Civico: “Iter avviato da Pascucci e dal nostro movimento” –

Riceviamo e pubblichiamo –

La notizia è quella che i cittadini di Campo di Mare attendevano da oltre mezzo secolo. Il Comune di Cerveteri ha infatti definito le operazioni per il rilascio delle concessioni in sanatoria che interessano la Frazione, in particolar modo anche delle 82 licenze edilizie revocate nel 1972 da ordinanza sindacale, insistenti su Piazza Prima Rosa e zone adiacenti. Per queste ultime, è in corso da parte degli uffici il perfezionamento dell’iter amministrativo e finalmente e tutti gli interessati potranno ottenerne il rilascio.

Un traguardo storico, iniziato durante il mandato da Sindaco di Cerveteri di Alessio Pascucci e portato avanti oggi dall’attuale amministrazione guidata da Elena Gubetti, esecutivo di cui Governo Civico è la forza politica principale con 7 consiglieri e due assessori tra cui il Vicesindaco.

“Un obiettivo urbanistico di massima importanza per la frazione balneare e per i cittadini titolari di immobili – dichiara Governo Civico – che finalmente potranno mallevarsi da questa situazione pregiudizievole che ne comprometteva la proprietà e i diritti da oltre 50anni. Fino ad ora infatti, erano esposti a rischi considerevoli nell’acquisto e nella vendita di un immobile sul quale hanno fatto immensi sacrifici e mai sanato da tutte le amministrazioni che si erano succedute dal 1972 al 2012, anno in cui si è insediato per la prima volta Alessio Pascucci e la nostra amministrazione”.

“Il nostro ringraziamento – prosegue il gruppo Governo Civico – va ad Alessio Pascucci, che ebbe l’intuizione di avviare l’iter, che proprio come confermato dal TAR, è risultato amministrativamente e burocraticamente impeccabile. È stato proprio grazie alla sua insistenza, supportato minuziosamente da Elena Gubetti, all’ora Assessore all’Ambiente e oggi Sindaco, che oggi siamo nelle condizioni di poter perfezionare il rilascio dei condoni”.

“Infine – conclude Governo Civico – ci teniamo a porgere un ringraziamento sentito a tutti i tecnici comunali che hanno affiancato l’amministrazione e al Consigliere comunale Federico Salamone e al Delegato Giovanni Federici, entrambi in forza al nostro movimento, che negli ultimi mesi hanno lavorato con costanza, precisione e meticolosità al raggiungimento di questo obiettivo fondamentale per i cittadini di Campo di Mare”.