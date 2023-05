Brutto incidente poco fa. Un’auto si è ribaltata su di un fianco. La parte anteriore dell’altra quasi del tutto distrutta. Sul posto la polizia locale

Cerveteri: incidente su via Zambra, sul posto eliambulanza –

Brutto incidente intorno alle 13 su via Zambra a Cerveteri. Per cause ancora in corso di accertamento a scontrarsi sarebbero state due auto.

Una delle due si è ribaltata su di un lato. La seconda vettura invece, sarebbe andata quasi distrutta sulla parte anteriore.

Sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza e un’eliambulanza per il trasporto d’urgenza, in codice rosso, al Gemelli di Roma, per una donna e la sua bimba di 2 anni circa.

Trasporto in ambulanza al Padre Pio di Bracciano per l’altra donna coinvolta nel sinistro.

A effettuare i rilievi del caso e a gestire il traffico, la Polizia locale di Cerveteri.